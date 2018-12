München - An Silvester wird es wieder laut in der Stadt: An allen Ecken und Enden fliegen bunte Böller in die Luft. An manchen Orten ist das Feuerwerk zum Jahreswechsel allerdings verboten. Was in München wann erlaubt ist und was nicht und wie Ihr Feuerwerk zum Erfolg ohne schlimme Folgen wird erfahren Sie in unserem großen AZ-Überblick.