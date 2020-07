Tipps und Tricks vom Dermatologen Last Minute: Der schnelle Weg zur Sommerbräune

Häufigeres Auftragen von Sonnencreme gleich längere Schutzzeit? Diese Rechnung geht nicht auf. Dennoch sei das regelmäßige Nachcremen von Vorteil und sogar notwendig, weiß Dr. Wilder. "Durch Bewegung, Wasser und einige weitere Faktoren wird der Schutz sonst verringert."

Feuchtigkeit unterstützt die langanhaltende Bräune

Wer den perfekten Teint erreicht hat, will diesen natürlich auch so lange wie möglich halten. "Dabei ist die Feuchtigkeitspflege entscheidend. Diese verbessert die Qualität der obersten Hautschicht und verhindert zu schnelles Abtragen", sagt der Facharzt. Denn in der obersten Hautschicht befinde sich das meiste Melanin, das Pigment für die Bräune. "Da sich die Haut etwa alle vier Wochen erneuert, wird bei trockener Haut die oberste und damit gebräunte Schicht schneller entfernt." Damit dies nicht geschieht, helfe es, einen "effektiven Feuchtigkeitsfilm" aufzubauen. Dazu "am besten Produkte mit Glyzerin, Aloe-Vera und Vitamin E verwenden".