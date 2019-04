Tipps und Tricks Nie wieder schmerzende Füße: So werden High Heels bequem

Auch wenn es dann mal eine 41 sein muss - hohe Schuhe sollte man niemals in der üblichen Größe und schon gar nicht zu klein kaufen. Denn stopft Frau die Schuhspitze mit Watte oder einem leichten Stoff aus, sind die Zehen gepolstert und der Schuh ist plötzlich viel bequemer. Übrigens: Wer Heels am Vormittag kauft, tut sich selten einen Gefallen. Da die Füße am Nachmittag am breitesten sind, kann man nur dann sicher sein, dass die Schuhe wirklich richtig sitzen.