Tipps und Tricks für schöne Haare Mondkalender: Wann ist die beste Zeit zum Haare schneiden?

Neumond

Wer sich langes, kräftiges Haar und mehr Volumen wünscht, der sollte sich sein Haar ab sofort nur noch bei Neumond schneiden lassen! Dieser soll dafür sorgen, dass es schneller und kräftiger nachwächst und sogar mehr glänzt.

Wie Tierkreiszeichen unsere Haare beeinflussen

Schnelles Haarwachstum: Steht der Mond im Tierkreiszeichen der Luft (Wassermann, Waage und Zwilling), so soll das Haarwachstum anregt werden. Mehr Volumen: Steht der Mond im Feuer- oder Erdzeichen, soll das Haar besonders kräftig und voluminös nachwachsen. Dafür eignen sich laut Mondkalender die Jungfrau- und Löwentage besonders gut.

Gesundes Haar: Wer unter stark strapaziertem und trockenem Haar leidet, kann sich die Widder- und Schützentage für eine Extraportion Pflege zunutze machen! In dieser Phase sollen die Wirkstoffe am besten aufgenommen werden. Das beste Farbergebnis: Wer sich die Haare färben will, sollte das idealerweise im Sternzeichen des Wassermanns oder Zwillings tun. In dieser Phase soll das Haar die Farbe am besten aufnehmen und das Ergebnis intensiver werden.

Mondkalender 2019: Die besten Tage für Friseurtermine

Juni: 7.6.2019 - 8.6.2019, 15.6.2019 - 17.6.2019, 25.6.2019 - 27.6.2019

Juli: 4.7.2019 - 5.7.2019, 13.7.2019 - 14.7.2019, 23.7.2019 - 24.7.2019

August: 1.8.2019 - 2.8.2019, 9.8.2019 - 10.8.2019, 19.8.2019 - 20.8.2019, 28.8.2019 - 29.8.2019

September: 5.9.2019 - 6.9.2019, 15.9.2019 - 17.9.2019, 24.9.2019 - 26.9.2019

Oktober: 3.10.2019 - 4.10.2019, 12.10.2019 - 14.10.2019, 22.10.2019 - 23.10.2019, 30.10.2019 - 31.10.2019

November: 9.11.2019 - 10.11.2019, 18.11.2019 - 19.11.2019, 26.11.2019 - 28.11.2019

Dezember: 6.12.2019 - 7.12.2019, 15.12.2019 - 16.12.2019, 24.12.2019 - 25.12.2019