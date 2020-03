Tipps und Tricks der Expertin So purzeln die Kilos effektiv

Über zwei Wochen dauert die Fastenzeit nun schon an. Wer sich in Verzicht übt, um effektiv abzunehmen, ist prinzipiell auf einem guten Weg, meint Ärztin Dr. med. Silja Schäfer ("Abnehmen trotz 1000 Ausreden"). Allerdings betont sie im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news auch, dass man selbst "von der Methode des Abnehmens überzeugt sein" müsse, um langfristige Erfolge verbuchen zu können. Man müsse sich trotz Verzicht wohlfühlen. "Das Drücken des Reset-Knopfes kann dabei sehr sinnvoll sein", sagt sie.