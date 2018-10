Tipps für entspannte Augen Studie: Smartphones trüben Kindern die Sicht

Welches Ausmaß die Dauernutzung von Smartphones annehmen kann, ist in Asien zu beobachten: Innerhalb weniger Jahrzehnte ist die Zahl der Kurzsichtigen in Ländern wie Südkorea, China und Taiwan stark angestiegen. Bei Untersuchungen in Südkorea wurde festgestellt, dass mehr als 96% aller 19-Jährigen mindestens minus 0,5 Dioptrien hatten. Bereits jeder Fünfte war mit mindestens minus sechs Dioptrien schwer kurzsichtig. Deshalb ist es in Taiwan seit 2012 Pflicht, dass Schulkinder jeden Tag zwei Stunden ins Freie müssen. Diese Maßnahme zeigt Erfolg, denn dort sank innerhalb von drei Jahren die Rate der kurzsichtigen Erstklässler von 50% auf 45%.