Gift-Notruf bei Pilz-Alarm

Der Gift-Notruf ist unter Telefon 089/19240 erreichbar. In zahlreichen bayerischen Städten und Landkreisen gibt es eine Pilzberatung: in München bis zum 7. Oktober in der Stadt-Information im Rathaus am Marienplatz (montags 10 bis 13 Uhr und 16.30 bis 18 Uhr) und im Pasinger Rathaus (Landsberger Straße 486, montags 8.30 bis 11.30 Uhr).