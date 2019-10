Allerheiligen lässt auch keine Möglichkeit für eine Auszeit, denn der in Bayern gesetzlich verankerte Feiertag fällt ausgerechnet auf einen Sonntag (1.11.).

Urlaubsrechner: 73 Urlaubstage im Jahr 2020 möglich

Die AZ hat anhand eines Beschäftigten mit 32 Urlaubs- und Überstundentagen errechnet, wie lange er 2020 frei haben kann: Insgesamt sind 73 Tage drin –vorausgesetzt, der Mitarbeiter teilt sich den Urlaub klug auf und der Chef hat nichts einzuwenden.

Neujahr

Datum: 1. Januar (Mi.)

Zeitraum: 1. bis 6. Januar (Hl. Drei Könige)

Urlaubstage: 2

Freie Tage: 6

Wer vor Neujahr ab 21. Dezember frei nimmt, kommt auf 17 Tage Urlaub.



Ostern

Datum: 10. (Karfreitag) bis 13. April (Ostermontag)

Zeitraum: 4. bis 19. April

Urlaubstage: 8

Freie Tage: 16

Ein paar Urlaubstage opfern - und schon lässt es sich lange entspannen.



Maifeiertag

Datum: 1. Mai (Freitag)

Zeitraum: 25. April bis 3 Mai

Urlaubstage: 4

Freie Tage: 9

Der Tag der Arbeit fällt im kommenden Jahr arbeitnehmerfreundlich aus.



Christi Himmelfahrt

Datum: 21. Mai (Do.)

Zeitraum: 21. bis 24. Mai

Urlaubstage: 1

Freie Tage: 4

Christi Himmelfahrt wird 40 Tage nach Ostern gefeiert. Der Vatertag ist deshalb ein Donnerstag.



Pfingsten

Datum: 31. MaI (So.) und 1. Juni (Mo.)

Zeitraum: 30. Mai bis 7. Juni

Urlaubstage: 4

Freie Tage: 8

Zwölf Tage Urlaub hat, wer von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten frei nimmt.



Fronleichnam

Datum: 11. Juni (Do.)

Zeitraum: 11. bis 14. Juni

Urlaubstage: 1

Freie Tage: 4

Wer von Pfingsten über Fronleichnam acht Tage Urlabu beantragt, hat fast zwei Wochen frei.



Allerheiligen

Datum: 1. November (So.)

Zeitraum: 31. Oktober bis 8. November

Urlaubstage: 5 Freie Tage: 9

Allerheiligen ist ein Sonntag - mit einem Brückentag sieht's schlecht aus.



Weihnachten

Datum: 24. Dezember (Do.) bis 26. Dezember (Sa.)

Zeitraum: 19. Dezember bis 3. Januar 2021

Urlaubstage: 7 (*)

Freie Tage: 16

(*) Für 24. und 31. Dezember ein halber Urlaubstag.

Brückentage: Darf die Firma einen Urlaub anordnen?

Von den Mitarbeitern zu verlangen, an einem Brückentag Urlaub zu nehmen – das können Arbeitgeber nicht einfach ohne weiteres. Dafür müssen dringende betriebliche Gründe vorliegen – einer davon kann zum Beispiel vorliegen, wenn in einer Arztpraxis der Chef am Tag nach einem Feiertag selbst nicht vor Ort sein wird – und somit der tägliche Betrieb gar nicht laufen kann. Der Arbeitgeber muss das aber lange vorher ankündigen.

Im Sog der weltweiten Branchenflaute hatte der fränkische Automobilzulieferer Schaeffler vor Kurzem an mehreren Standorten an Brückentagen den Betrieb stillgelegt. So gab Schaeffler nach Absprache mit dem Betriebsrat Mitarbeitern an den Brückentagen nach Mariä Himmelfahrt (15. August) und dem Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) frei, um Arbeitszeitkonten abzubauen.

Bei Streit trifft der Arbeitgeber die letzte Entscheidung, sagt Anwältin Nathalie Oberthür. Dabei müsse er den Urlaub möglichst gerecht verteilen. Allerdings können Mitarbeiter den Vorrang verdienen, die etwa ihre Kinder betreuen müssen, weil die Kita an einem Brückentag schließt.