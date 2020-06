Tipps auf Instagram Keine Schwangerschaftsstreifen: Hilaria Baldwin verrät ihr Geheimnis

Hund Diego beschützt ihr Baby schon jetzt

Nicht nur Carmen und der Rest der Familie sind von der Babykugel begeistert. Auch einer der Familienhunde scheint von dem ungeborenen Kind nicht genug bekommen zu können. "Diego Manchego ist davon besessen, direkt auf dem Baby zu sitzen... süß, aber erdrückend", schreibt Baldwin und postet dazu ein Beweisvideo. Der Hund liegt tatsächlich quer über ihrem Bauch, was die werdende Mutter skeptisch beäugt. "Ich nehme an, er beschützt das Baby?", frägt Baldwin ihre Follower. Daraufhin berichten einige User in den Kommentaren von ähnlichen Erfahrungen mit ihren Haustieren.