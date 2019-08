Vergewaltigung ach Neuöttiger Volksfest

Die 52-jährige Einheimische war am Abend vor der Tat am frühen Sonntagmorgen auf dem Neuöttinger Volksfest und in einer nahen Bar gewesen. Gegen 5.00 Uhr machte sie sich zu Fuß auf den Nachhauseweg. Dabei folgten ihr offenbar zwei Männer. In der Nähe eines Kieswerks zogen sie den Angaben zufolge die Frau in eine Grünfläche neben der Straße und vergewaltigten sie.