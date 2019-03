Tiffany, Winnetou, ... Larissa Marolt und ihr Karl-May-Dreamteam: Das sind ihre Western-Looks

Schauspieler Raúl Richter spielt den Titelhelden "Sohn des Bärenjägers". Er fegt künftig in Karohemd, brauner Lederjacke und beiger Hose über die Bühne. Das Stück "Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers" wird von 29. Juni bis 8. September aufgeführt. Zuletzt war das Abenteuer im Jahr 2004 in dem Freilichttheater am Kalkberg zu sehen. Diese Karl-May-Spiele gibt es seit 1952.