Ein weiterer Vorschlag, der in der Vergangenheit immer wieder gemacht wurde, wird jetzt vom OB umgesetzt: Die Bepflanzung am Rathaus wird bienenfreundlich. "Um mehr Lebensräume für Bienen und andere Insekten zu schaffen, habe ich das Baureferat gebeten, dieses Jahr einen bienenfreundlichen Blumenschmuck für das Rathaus zu wählen", so Reiter. Statt einfarbiger Geranien zieren die Fassade heuer also bienenfreundliche Pflanzen in vielen Farben.