AZ: Herr Reichinger, bei den Leichen in Hannover ist ein Staffordshire Terrier gefunden worden. Die Todesumstände sind mysteriös. Würden Sie es dieser Rasse grundsätzlich zutrauen, einen Menschen tot zu beißen?

Claus Reichinger: Eigentlich nicht. Das "Eigentlich" möchte ich so begründen: Man kann weder in den Kopf eines Menschen, noch in den Kopf eines Hundes hineinschauen. Man weiß nie, ob ein Hund beispielsweise an einem Gehirntumor leidet. Das könnte ein Grund sein, warum sich das Verhalten eines Tieres schlagartig ändert.