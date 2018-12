Tierschmuggel in der Oberpfalz 37 Hundewelpen in Boxen und Hamsterkäfig gepfercht

Hunde in Hamsterkäfig gezwängt

Die Beamten kontrollierten Fahrer und Beifahrer auf der A6 bei Pleystein (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) und entdeckten die offenbar erst wenige Wochen alten Tiere in fünf Hundeboxen, einem Karton und einem Hamsterkäfig. Es handelte sich nach Angaben der Ermittler vom Freitag unter anderem um Huskies, Malteser sowie Englische und Französische Bulldoggen. Die Welpen waren nicht geimpft und "erbärmlich in das Fahrzeug gepfercht", wie die Polizei mitteilte. Sie kamen nach der Kontrolle am späten Donnerstagabend in verschiedene Tierheime.