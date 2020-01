Tierliebe geht vor Miranda Lambert verrät, was ein Liebes-Ausschlusskriterium wäre

Country-Sängerin Miranda Lambert (36, "It All Comes Out In The Wash,) könnte mit ihrem jetzigen Ehemann, dem Polizisten Brendan McLoughlin, nicht zusammen sein, wenn er ihre Tierliebe nicht unterstützen würde. Die Hunde-Liebhaberin hat in einem Interview mit "Taste Of Country" erzählt, was ein Ausschlusskriterium für den Start der Beziehung gewesen wäre.