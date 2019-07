Tierischer Nachwuchs Neues Familienmitglied für Ryan Gosling

George hat ihn zu jedem Film begleitet

Im Oktober 2017 sprach Ryan Gosling in der "The Ellen Show" mit Ellen DeGeneres (61) über George. "Es ist komisch, ihn einen Hund zu nennen. Ich glaube, ein Hund zu sein, war unter seiner Würde. Er wollte nie irgendwelche Tricks machen. Wenn man wollte, dass er sich hinsetzt, musste man ihn überzeugen, dass das in seinem besten Interesse war." Einmal hätte George sich "wie ein Gentleman" an einen Restauranttisch gesetzt. Der Vierbeiner habe Gosling zu jedem Film begleitet.