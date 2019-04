München - Bei Kontrollen von Reisenden werden immer wieder tierische Spürnasen eingesetzt. So auch vergangene Woche am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in München. Vier ausgebildete Zollhunde der beteiligten Hauptzollämter Rosenheim und München gingen bei Passagieren der Linienreisebusse auf die Suche nach Drogen. Mit Erfolg, denn es wurden unter anderem 100 Gramm Kokain entdeckt.