In einer mehrwöchigen Zuschauer-Abstimmung erhielt Marie Bäumer die meisten Stimmen in der Kategorie "beliebteste Schauspielerin in einem Kino/TV-Film". Die 49-Jährige aus Düsseldorf hatte zuletzt im Film "3 Tage in Quiberon" die 1982 gestorbene Romy Schneider gespielt, an die die Auszeichnung erinnern soll. Bäumer erklärte in ihrer Dankes-Rede, dass sie das Publikum vor allem berühren wolle: "Es war kompletter Irrsinn, mich in diese Rolle von Romy Schneider hinein zu bewegen."