"Tierisch" viel Spaß Chris Hemsworth: Das ist das Fitness-Geheimnis von Thor

Damit will Hemsworth offenbar beweisen, dass so ein Workout "tierisch" Spaß machen kann. In dem Clip wird er von seinem Trainer lautstark instruiert. "Bär, Bär, Bär", ruft der Coach unter anderem zu den Bewegungen seines prominenten Schützlings, woraufhin ihn der Schauspieler korrigiert: "Das ist ein Wombat." Auch bei einer anderen Übung, die Hemsworth auf dem Trainingsplatz unter freiem Himmel absolviert, sind sich die beiden nicht ganz einig. Während der Trainer auf "Gorilla" tippt, korrigiert ihn der 35-Jährige erneut: Es sei ein "Känguru". Weitere Tiere, deren Bewegungen Hemsworth in sein Training einfließen lässt, sind Warane, Koalas und sogar Schnabeltiere.