Tierfreunde ermitteln auf eigene Faust Schlechte Haltung: Hündin und 14 Welpen gerettet

Zugunsten des Tierheims gibt es am Freitag, 9. November, ein Benefizkonzert der Sopranistin Margriet Buchberger in der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt (Prälat-Miller-Weg 3, Beginn 19 Uhr) mit Werken unter anderem von Bach und Vivaldi. Tickets (20 Euro) sind erhältlich unter 921 00 07 80, per Email (events@tierschutzverein- muenchen.de) und im Tierheim.