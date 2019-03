München - Inge Sielmann, die Witwe des international bekannten Tierfilmers Heinz Sielmann, ist tot. Sie starb am Montag kurz vor ihrem 89. Geburtstag an ihrem Wohnsitz in München, teilte die von dem Ehepaar gegründete Heinz Sielmann Stiftung am Dienstag im niedersächsischen Duderstadt mit.