Zwar hat das Tierheim in den vergangenen zwei Jahren auch 70 Listenhunde in Bundesländer vermitteln können, in denen eine Haltung von Listenhunden erlaubt ist, allerdings seien auch da die Tierheime mittlerweile voll, erklärt Kurt Perlinger. "Und die müssen schließlich auch zusehen, dass sie ihre eigenen Listenhunde vermittelt bekommen", sagt er.