Landshut - "Boa, ich schreib lieber nicht was ich denke und mit dieser D... tun würde. Elendiger Bastard" und "So ein Ar... Hätt ich den beobachtet würd ich mit meinem Auto mal kurz über ihn drüber rollen. Was für ein unterbelichteter, armseliger Zeitgenosse" sowie "der Mensch ist ein Monster": So und ähnlich, wahlweise noch viel schlimmer und hasserfüllter, sind die Kommentare von diversen Facebook-Nutzern unter einer Meldung, die die Polizei Vilsbiburg am Sonntag verbreitet hat.