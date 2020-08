Slowakischer Transporter: Käfige zu je fünf bis acht Hunden

Nach Angaben des Tierheims Ulm wurden in Käfigen je fünf bis acht Hunde in dem Wagen transportiert. 27 Hundewelpen und die drei Katzenjungen erwiesen sich bei einer Untersuchung als krank oder zu jung für die Trennung von der Mutter. Sie wurden von den Tierheimen in Ulm, in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) und in Göppingen aufgenommen.