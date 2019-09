Tierärztin Dr. Mertens, ZDFzeit, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Eine gute Sache sorgt für Diskussionen in der Höhle! Die beiden Gründer Martin Schott (31) und Raphael Fellmer (36) wollen mit "SIRPLUS" etwas gegen die Verschwendung von Lebensmitteln tun. In sogenannten "Rettermärkten" und im eigenen Online-Shop verkaufen die beiden bereits abgelaufene Lebensmittel, die aber noch verwertbar sind. Um dieses Konzept in ganz Deutschland auszurollen, benötigen sie 700.000 Euro. Was halten die Löwen davon?