Tierärztin Dr. Mertens, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Der Erfinder Dieter Mohne (62) hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kampf gegen Schaulustige anzutreten. Gerade bei Verkehrsunfällen kommt es immer wieder zu Störungen durch Gaffer, die im schlimmsten Fall durch ihre Unachtsamkeit ebenfalls in einen Folgeunfall verwickelt werden. Um dies zu verhindern, hat Dieter Mohne die "Gafferwand" erfunden. Das ist ein aufblasbarer Sichtschutz für Einsatzkräfte. Noch steht er am Anfang mit seiner Erfindung, weshalb er einen starken Partner in der "Höhle" sucht. Kann er die "Löwen" überzeugen, 100.000 Euro zu investieren?