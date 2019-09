Tierärztin Dr. Mertens, R.E.D. 2, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Neustart, Familienserie

Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) und ihr ehemaliger Lebensgefährte Dr. Christoph Lentz (Sven Martinek) kümmern sich gemeinsam um ihre Pflegetochter Luisa (Deborah Mary Schneidermann), haben aber sonst wenig Kontakt zueinander. Dann überschlagen sich die Ereignisse im Zoo: Der Direktor ist weg, wieder muss Susanne einspringen und das in einer Zeit, in der sie auch als Tierärztin voll gefordert ist: Vögel stürzen tot vom Himmel und versetzen den Zoo und die Stadt in Aufruhr. Dutzende toter Seidenschwänze liegen herum. Hat die Geflügelpest Leipzig erreicht?