Weitere Wölfe im Nationalpark Bayerischer Wald

Der Veldensteiner Forst ist ein rund 6.000 Hektar großes Waldgebiet, das sich im südlichen Landkreis Bayreuth erstreckt. In Bayern gibt es neben dem hier lebenden Rudel nach Angaben des Landesamts weitere Wölfe im Nationalpark Bayerischer Wald, auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz und in der Rhön in Unterfranken.