Obermenzing - Gerrade noch mal glimpflich ist ein Küchenbrand in einem Mietshaus in Obermenzing ausgegangen. In einer Maisonettewohnung in der Korfiz-Holm-Straße brach am Dienstagmorgen das Feuer aus. Nachbarn sahen gegen 8.48 Uhr Rauch aus einem gekippten Fenster an der Hausfassade aufsteigen, zudem schlug im ersten Obergeschoss ein Rauchmelder Alarm.