Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann tags zuvor mit seinem Auto aus einer Tiefgarage in Amberg gefahren. In seiner Hosentasche hatte er zwei Ersatzakkus für seine E-Zigarette. Den Angaben zufolge explodierte plötzlich einer der Akkus und setzte Hose und Jacke des Fahrers in Brand.