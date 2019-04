"Tiefer liegende Neugier" für Männer "Pretty Little Liars"-Star Tyler Blackburn outet sich als bisexuell

Der "Pretty Little Liars"-Star Tyler Blackburn (32) hat sich in einem Interview mit dem Magazin "The Advocate" als bisexuell geoutet. "Ich bin 'queer'", sagte Blackburn. Bereits seit seiner Zeit als Teenager habe er sich so gefühlt. Er habe schon immer eine "tiefer liegende Neugier" für Männer verspürt. Dennoch glaubte er, sich für Männer oder Frauen entscheiden zu müssen. Erst mit Ende Zwanzig konnte er es sich erlauben, die "Verletzlichkeit zu erleben und den emotionalen Aspekt zu erfahren", wenn man bisexuell sei.