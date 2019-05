München: Das ist der Pegelstand der Isar

Angesichts des Dauerregens in München stellt sich die Frage, ob auch an der Isar Hochwasser-Gefahr besteht? Am Dienstagvormittag stand der Isar-Pegel bei knapp drei Metern über dem Pegelnullpunkt, um 14.15 Uhr waren es 339 Zentimeter, um 17.30 Uhr bereits 350 Zentimeter, am höchsten stand das Wasser gegen 21.30 Uhr (355 Zentimeter), ehe es zentimeterweise wieder sank. Damit war der Pegelstand erst kurz vor der dritten von vier Warnstufen wieder gesunken.