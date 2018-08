Die AZ hat daraufhin bei der Deutschen Bahn nachgefragt. Schließlich kam heraus: Offenbar gibt es laut Bahnsprecher seit dem Beginn der Baustellenphase im Preisberechnungssystem der Ticketautomaten ein Problem mit dem Algorithmus.

Preis wird nach Streckenlänge berechnet

Das Computersystem berechnet nämlich die Ticketpreise nicht nach der Fahrzeit, sondern nach der zurückgelegten Strecke, so ein Bahnsprecher. Und die hat sich mit dem Schienenersatzverkehr - ab Freising müssen die Pendler bekanntlich Umwege mit Bussen und ähnlichem unter anderem über den Flughafen in Kauf nehmen - deutlich verlängert.

Will meinen: Dass die Kunden trotz nerviger längerer Fahrzeiten dafür auch noch etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, ist die Schuld der Computer.

Doch der Wirrwarr war damit vergangene Woche noch lange nicht beendet: Als die AZ am vergangenen Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr die Preisangaben zwischen München und Landshut abrufen will, gibt es schon wieder einen neuen Preis. Statt 17,80 Euro werden plötzlich knapp vier Euro mehr verlangt für die Strecke.

Doch es ist laut Bahn Besserung in Sicht: Mittlerweile sind die unterschiedlichen Preise zwischen Landshut und München an die Zentrale in Frankfurt weitergegeben worden. Und wie die Bahn gestern auf AZ-Anfrage mitteilt, wird daran gearbeitet.

Bahn will Preis senken

Bereits am Dienstag soll das Problem gelöst sein. "Wir bemühen uns, dass der Preis dann sogar ein bisschen unter 17,30 Euro fällt", so ein Bahnsprecher.

Falls Kunden dennoch teurere Ticketpreise auffallen sollten, bittet die Bahn sich das zu viel gezahlte Geld über den Kundendialog der DB Regio Bayern oder unkomplizierter in den Reisezentren München und Landshut rückerstatten zu lassen.

Wer einen teureren Preis gezahlt hat, kann sich an den Kundendialog der Deutschen Bahn wenden - Tel. 089/20355000 oder per E-Mail an kundendialog.bayern@deutschebahn.com. Rückerstattungen können auch in den Reisezentren München und Landshut geltend gemacht werden.