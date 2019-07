Sicherheit bei Pink-Konzerten in München

Wie bei Veranstaltungen im Olympiastadion üblich, gibt es am Einlass strenge Kontrollen. Taschen dürfen die Größe von Din A4 nicht überschreiten. Verboten ist unter anderem die Mitnahme von Flüssigkeiten, Waffen, Regenschirmen und Feuerwerk. Damit der Einlass schnell und reibungslos funktioniert, sollten Konzertbesucher nur das Nötigste wie Geldbeutel, Ausweis und Eintrittskarten mitnehmen.

Wer sich bereits frühmorgens am Einlass anstellen will, sollte auf jeden Fall das Wetter in München im Auge behalten. Bei großer Hitze und Sonnenschein wäre es ratsam, eine Kopfbedeckung und Sonnecreme mitzunehmen und ausreichend antialkoholische Getränke zu trinken.

Kann man Pink in München über den Weg laufen?

Vor und nach ihren Konzerten postet Pink fleißig Schnappschüsse auf Instagram, die sie beim Sightseeing in der jeweiligen Stadt zeigen. Fans fragen sich, ob man den Superstar beim Bummeln am Marienplatz entdecken kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Sängerin tatsächlich auf Erkundungs-Tour durch München geht, ist hoch.

In Hamburg besuchte Pink mit ihren Kindern den Zoo, in Stuttgart saß sie ganz entspannt in einer Weinbar.

