13.50 Uhr: Kovac beschließt: "Wir wollen Meister werden. Ich will Meister werden. Als Trainer wäre das mein erster Meistertitel." Er verweist auf Juventus Turin, die in dieser Saison zum achten Mal in Folge Meister werden können. Kovac: "Das wäre auch was für uns." Dabei wäre ein Titel in diesem Jahr 'erst' der siebte in Folge. Das war es mit der Kovac-PK aus der Säbener Straße!