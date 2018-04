Thronfolger setzt auf Flicken Prinz Charles trägt heute noch Schuhe von 1971

Prinz Charles (69) trägt noch heute Schuhe, die er sich 1971 gekauft hat. Das verriet der britische Thronfolger "The Australian Financial Review Magazine". Eine seiner Jacken ist sogar noch älter: Ein Modell, das er 1969 erstanden hat, hängt demnach auch jetzt noch in seinem Kleiderschrank. Er habe immer versucht, so viel Kleidung wie möglich durch Reparieren und Flicken zu erhalten, so Prinz Charles. Dadurch gehe er alle 25 Jahre automatisch auch wieder mit der Mode.