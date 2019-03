Thronfolger im Krankenhaus Prinz Haakon von Norwegen muss operiert werden

Was ist eine Exostose?

Bei einer Gehörgangsexostose handelt es sich um eine gutartige Knochengeschwulst, die den äußeren Gehörgang verengen kann. Sie tritt insbesondere bei Surfern als Folge von zu starker Unterkühlung der Ohren auf. Auch Kronprinz Haakon ist ein leidenschaftlicher Surfer. Als er in den 1990er Jahren an der University of California, Berkeley, studierte, packte ihn das "Surf-Fieber". Seine Surfleidenschaft besteht bis heute. Der Kronprinz gehörte dem Komitee an, das die Europäischen Meisterschaften 2017 und 2018 im norwegischen Jæren plante.