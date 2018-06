Thriller über Cyberterror Bill Clintons erster Roman erklimmt die Bestseller-Listen

Bücher hat Bill Clinton (71, "Es gibt viel zu tun") schon einige geschrieben. Doch mit "The President Is Missing" gab der ehemalige US-Präsident jetzt sein Roman-Debüt - und das mit großem Erfolg. In Deutschland landete der Thriller, der in Zusammenarbeit mit dem Krimi-Autoren James Patterson (71) entstanden ist, schon in der ersten Woche nach Erscheinen auf Platz sechs der Buch-Charts.