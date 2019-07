Thriller für Streamingdienst Kaley Cuoco: Das wird ihre nächste große Rolle

Die Sitcom "The Big Bang Theory" ist vorbei, Kaley Cuoco (33) hat aber schon einen neuen TV-Deal in der Tasche. Allerdings wird die nächste große Rolle der Schauspielerin offenbar um einiges weniger lustig sein: Cuoco soll die Hauptrolle in dem Thriller "The Flight Attendant" übernehmen. Das berichtet unter anderem CNN. Mit dem Projekt wird Chris Bohjalians (56) gleichnamiger Bestseller verfilmt. Darin geht es um eine Frau, die in einem Hotel in Dubai neben einer Leiche wach wird - ohne zu wissen, wie sie dorthin gekommen ist. Cuoco fungiert auch als Produzentin der TV-Adaption.