"This Smells Like My Orgasm" Gwyneth Paltrow bietet Orgasmus-Duftkerze an

Anfang des Jahres erregte Gwyneth Paltrow (47, "Avengers: Endgame") die Gemüter, als sie ihre Duftkerze "This Smells Like My Vagina" vorstellte. Die Kerze aus ihrem Lifestyle-Imperium "Goop" war blitzschnell ausverkauft und bescherte Paltrow einen überaus gelungenen Marketing-Gag. Und weil das so gut funktionierte, legt der Hollywood-Star jetzt nach: Mit ihrem neuesten Produkt "This Smells Like My Orgasm" erweitert die 47-Jährige ihr Sortiment. Die Orgasmus-Kerze präsentierte die Schauspielerin nun im Online-Interview mit US-Talkmaster Jimmy Fallon (45).