Theresia und Co. im Interview Das ist aus den "GNTM"-Kandidatinnen von 2019 geworden

Theresia strebt eine Moderationskarriere an

"Ich habe die Chancen, die mir das Format gegeben hat, genutzt und werde mich ein Leben lang an die tolle und spannende Zeit während der Dreharbeiten für 'GNTM' erinnern", schwärmt Theresia, die mit ihrer quirligen Art in der Show für Aufsehen sorgte. Die Ex-Kandidatin trat nach dem Finale in verschiedenen TV-Shows auf: "GNTM" und die daraus resultierenden Auftritte bei "Promi Big Brother" und "Dancing on Ice" hätten ihr völlig neue Perspektiven eröffnet. Emotionaler Höhepunkt des Jahres sei aber die Hochzeit mit ihrem Ehemann Thomas gewesen. Das ganze Jahr über stets an ihrer Seite: Murmeltier-Maskottchen Herbert. "Er hat ein aufregendes Jahr hinter sich, musste sich durch 'GNTM'-Pools tauchen, mit 'PBB'-Lagerfeuerrauchschwaden kämpfen und auf Schlittschuhen den 'Dancing on Ice'-Kandidaten Glück schenken. Jetzt schaut er mit mir gemeinsam positiv in die Zukunft", erzählt die 27-Jährige.