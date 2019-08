Theorien schwirren durchs Netz "ZDF-Fernsehgarten": Luke Mockridge sorgt für Aufregung

"Ich moderiere diese Sendung jetzt seit 19 Jahren und das, was Luke Mockridge hier gerade abgeliefert hat, übertrifft alle meine Vorstellungen an Unkollegialität", erklärte die erfahrene Moderatorin unter anderem. Der Comedian sei "vor Wochen" eingeladen worden und am Morgen nicht zu den Proben erschienen, weil er angeblich verschlafen habe. Sie vermute, er habe einfach nicht gewollt, dass man mitbekomme, was er hier vorhabe. Kiewel weiter: "Dass es dann ein junger Künstler wagt, auf meiner Bühne, vor meinem Publikum wie ein Affe rumzuspringen - aus welchen Gründen auch immer - halte ich für das mieseste Verhalten, das es unter Künstlern, unter Kollegen geben kann."