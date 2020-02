Thema in ihrer neuen Doku Hillary Clinton: Emotionale Worte zur Lewinsky-Affäre

"Mutigste Entscheidung, die ich je getroffen habe"

In der vierteiligen Doku, die ab März beim US-Streamingservice Hulu zu sehen ist, gab es keine Tabuthemen. Wie Hillary Clinton in der "The Ellen DeGeneres Show" erklärt, hätte es wenig Sinn gemacht, einen Film über ihr Leben zu drehen, ohne die Lewinsky-Affäre zu behandeln. Schließlich sei das etwas, das jeder wisse und worüber jeder eine Meinung habe. So stand das Ehepaar Clinton Rede und Antwort.