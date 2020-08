Die erste Rückkehr Gebharts gab es nach dem bitteren Doppel-Abstieg im Sommer 2017. Nach dem Aufstieg in die 3. Liga verließ er die Löwen wieder, um im Sommer 2019 erneut in Giesing anzuheuern. Auch aufgrund von Verletzungen kam er allerdings nicht mehr wirklich in Tritt, in der letzten Saison absolvierte er in der Liga 27 (Teil-)Einsätze, in denen er an vier Treffern beteiligt war (drei Tore, eine Vorlage). Seinen Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufenen Vertrag konnten die Löwen aus finanziellen Gründen allerdings nicht verlängern.