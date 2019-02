Theater- und Fernsehstar Schauspielerin Ursula Karusseit ist tot

Karusseit wurde am 2. August 1939 in Ostpreußen geboren und gehörte zu den wichtigsten Persönlichkeiten des DDR-Theaters und -Fernsehens. Sie startete ihre Karriere an der Berliner Volksbühne und gab 1963 ihr Filmdebüt in dem Fernsehfilm "Was ihr wollt". Karusseit hinterlässt unter anderem ihren Sohn, Schauspieler Pierre Besson (51, "Südstadt").