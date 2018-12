"The Voice Senior" startet Sasha: "Musik kennt einfach kein Alter"

Nach dem Klassiker "The Voice of Germany" und der Kinder-Fassung "The Voice Kids" startet am 23. Dezember um 20:15 Uhr in Sat.1 zum ersten Mal die neueste Variante "The Voice Senior". Dabei kommen ausschließlich Sängerinnen und Sänger zum Zuge, die die 60 schon hinter sich gelassen haben. Sonst bleibt am altbekannten Konzept alles gleich.