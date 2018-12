"The Voice Senior" ab Sonntag Mark Forster: "Die Geschichten der Talente sind das Besondere"

Er war Coach bei "The Voice Kids" und natürlich bei "The Voice of Germany", ab Sonntag (ab 20:15 Uhr in Sat.1) ist Pop-Sänger Mark Forster (34) auch Coach bei der neuesten Variante "The Voice Senior" mit dabei. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sprach Forster über das Format und die gewissen Besonderheiten.