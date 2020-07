"The Show must go on" Corona-Krise: Udo Lindenberg hat "schweren Blues abgekriegt"

Seine unfreiwillige Freizeit füllt er mit der Malerei. "Wenn ich so richtig dabei bin, dann überkommt mich absolute Besessenheit ähnlich wie bei der Musik", erklärt der Kult-Rocker nun. Und stoppen lassen wird er sich auch von seinem Alter oder einer Pandemie auf Dauer nicht: "The Show must go on. Und zwar noch sehr lange."