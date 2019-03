"The Prince's Trust International" wurde 2015 gegründet, um benachteiligte Menschen zwischen 13 und 30 Jahren in Australien, Kanada, Indien, Barbados, Jordanien, Pakistan und Malta zu unterstützen. Es ist eine Erweiterung der Organisation "The Prince's Trust", die in den letzten 43 Jahren schon einer Million jungen Menschen in Großbritannien geholfen haben soll, ihr Leben zu ändern.