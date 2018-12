"The Mule"-Premiere in Los Angeles Clint Eastwood posiert zwischen Ex-Frau und neuer Freundin

So viele Eastwoods auf einem Haufen gibt es selten zu bestaunen. Clint Eastwood (88, "Ein Fremder Ohne Namen") hat bei der Premiere seines neuen Films "The Mule" in Los Angeles tatkräftige Unterstützung dabei gehabt. Stolze acht Familienmitglieder schritten mit ihm am Montagabend gemeinsam über den ausgerollten Teppich und posierten für die Fotografen. Das Highlight: Der 88-Jährige posierte dabei tatsächlich zwischen seiner Ex-Ehefrau Maggie Johnson (87) und seiner neuen Liebe Christina Sandera (55).